Кейн обновил личный рекорд результативности

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн вновь отличился в матче Английской премьер-лиги.

Лидер «шпор» успешно реализовал пенальти в поединке против «Эвертона» на 59-й минуте, забив первый гол встречи. Кейн не уходит с поля без забитых мячей уже в пяти играх чемпионата кряду, что является его личным рекордом за всю карьеру, информирует Opta.

На счету 29-летнего форварда девять забитых мячей в Премьер-лиге. Лидирует в бомбардирской гонке нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн, отличившийся 15 раз.

В случае победы над «Эвертоном» команда Антонио Конте сравняется по набранным очкам с «Манчестер Сити», занимающим второе место в турнирной таблице. «Горожане» сыграют против «Ливерпуля» в воскресенье.