​«Тоттенхэм» проведёт переговоры с Конте во время чемпионата мира

«Тоттенхэм» запланировал переговоры со своим главным тренером Антонио Конте. Действующий контракт связывает итальянца со «шпорами» до средины 2023 года. В договоре есть опция продления ещё на один сезон, но «Тоттенхэм» хочет обсудить с Конте более длительное сотрудничество. Переговоры пройдут во время чемпионата мира, о чём на своих страницах рассказывает The Telegraph.

Отмечается, что Антонио Конте будет требовать у руководителей «Тоттенхэма» гарантий по затратам на трансферы, за счёт которых команда может превратиться в претендента на чемпионский титул.

На текущий момент «Тоттенхэм» занимает третье место в таблице АПЛ.