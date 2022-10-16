Хёйбьерг: «Важно поддерживать уровень»

В одиннадцатом туре английского чемпионата Премьер-лиги «Тоттенхэм» сразился с «Эвертоном», забив «ирискам» два безответных мяча. Один из них, как водится, записал на свой счет штатный бомбардир команды - Гарри Кейн. Именно он на исходе первого часа игрового времени реализовал заработанный им же пенальти, выведя вперед свою команду. Ну а второй гол забил Пьер-Эмиль Хейбьерг, который прокомментировал итоги поединка.

- Когда вы играете каждые три дня, то очень важно делать верные вещи для того, чтобы поддерживать уровень. Мы насытили центр поля и имели там преимущество, это позволило дольше держать мяч, над чем нам как раз и надо работать, - цитирует слова Хейбьерга BBC Sport.