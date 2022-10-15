Конте прокомментировал победу «Тоттенхэма» над «Эвертоном»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте впечатлён игрой своей команды в матче против «Эвертона» (2:0).

«Мы должны быть очень довольны, поскольку, как мне кажется, команда выглядела здорово и создала много голевых моментов, несмотря на травмы. Мне понравился продемонстрированный настрой.

Нам противостоял сильный соперник, но мы смогли адаптироваться, столкнувшись с травмами, – и это положительный знак, говорящий о том, что игроки продолжают совершенствоваться. Я горжусь ими.

Думаю, болельщикам тоже пришлось по душе сегодняшнее выступление. Мы надеемся продолжить в том же духе», – заявил в интервью Sky Sports Антонио Конте.