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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фердинанд: «Из-за Холанна люди игнорируют успехи Кейна»

11 Октября 2022 • 00:08 Комментировать
Тоттенхэм
...
Эвертон
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15.10 19:30

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн незаслуженно обделён вниманием.

На счету 29-летнего англичанина восемь забитых мячей в девяти встречах нынешнего розыгрыша Премьер-лиги – второй результат после Эрлинга Холанна, забившего невероятные 15 голов.

«Никто не говорит о том, какую форму набрал Кейн. Его попросту игнорируют, поскольку всё внимание забирает Холанн. Если бы у нас не было Эрлинга, мы бы обязательно обсуждали Гарри, называя его лучшим форвардом в мире и восхищаясь его статистикой», – сказал Фердинанд в своём подкасте.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Сити Рио Фердинанд Гарри Кейн Эрлинг Холанн
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