Фердинанд: «Из-за Холанна люди игнорируют успехи Кейна»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн незаслуженно обделён вниманием.

На счету 29-летнего англичанина восемь забитых мячей в девяти встречах нынешнего розыгрыша Премьер-лиги – второй результат после Эрлинга Холанна, забившего невероятные 15 голов.

«Никто не говорит о том, какую форму набрал Кейн. Его попросту игнорируют, поскольку всё внимание забирает Холанн. Если бы у нас не было Эрлинга, мы бы обязательно обсуждали Гарри, называя его лучшим форвардом в мире и восхищаясь его статистикой», – сказал Фердинанд в своём подкасте.