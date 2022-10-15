Лэмпард: «Эвертон» здорово сдерживал «Тоттенхэм» в первом тайме»

Рулевой «Эвертона» Фрэнк Лэмпард поведал об упущенных шансах в игре против «Тоттенхэма».

«Ириски» уступили в Лондоне со счётом 0:2, пропустив оба гола после перерыва.

«В первом тайме мы выглядели очень дисциплинированно, не оставляли «Тоттенхэму» лишнего пространства. У нас было два отличных шанса забить, и такие эпизоды играют ключевую роль в подобных матчах. Реализуй мы один из этих моментов – и, вероятно, этим вечером мы бы не проиграли. Конечно, во втором тайме мы допустили ошибки. Думаю, разницу сделал пенальти, до назначения которого всё шло хорошо», – заявил в послематчевом интервью Sky Sports главный тренер «Эвертона».