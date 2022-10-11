Айуоби интересен многим клубам, но «Эвертон» хочет сохранить игрока

Полузащитник «Эвертона» Алекс Айуоби входит в сферу интересов многих клубов. Об этом утверждает в социальных сетях журналист Экрем Конур.

При этом руководство «Эвертона» хочет продлить соглашение с Айуоби, которое истекает летом 2024 года. 26-летний футболист не против остаться, но хочет получить приемлемые условия в новом контракте.

В новом сезоне чемпионата Англии Айуоби отметился одним голом и тремя результативными передачами. Футболист забил свой первый гол в сезоне в последнем туре Премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед», где «ириски» проиграли у себя дома со счётом 1:2.