Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Айуоби интересен многим клубам, но «Эвертон» хочет сохранить игрока

11 Октября 2022 • 15:55 Комментировать
Тоттенхэм
...
Эвертон
1 1.47 X 4.50 2 6.60
15.10 19:30

Полузащитник «Эвертона» Алекс Айуоби входит в сферу интересов многих клубов. Об этом утверждает в социальных сетях журналист Экрем Конур.

При этом руководство «Эвертона» хочет продлить соглашение с Айуоби, которое истекает летом 2024 года. 26-летний футболист не против остаться, но хочет получить приемлемые условия в новом контракте.

В новом сезоне чемпионата Англии Айуоби отметился одним голом и тремя результативными передачами. Футболист забил свой первый гол в сезоне в последнем туре Премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед», где «ириски» проиграли у себя дома со счётом 1:2.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Алекс Айуоби
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОТТЕНХЭМ ЭВЕРТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Октября
16:36 · Англия. Премьер-лига
​«ПСЖ» может продать Мбаппе топ-клубу АПЛ – в Англии оценили вероятность слухи
16:31 · Англия. Премьер-лига
​Кейн прокомментировал слухи о «Баварии»
15:55 · Англия. Премьер-лига
Айуоби интересен многим клубам, но «Эвертон» хочет сохранить игрока
15:47 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд: «Каземиро единственный полузащитник «МЮ», который умеет и хочет защищаться»
15:07 · Россия. Премьер-лига
«Челси» не ведёт переговоров по Захаряну
14:56 · Англия. Премьер-лига
​Трент и Матип не помогут «Ливерпулю» в ближайшие недели 1
14:51 · Англия. Премьер-лига
​Холанна можно будет выкупить за 200 млн, но есть условие слухи
13:46 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Всё ещё считаю ван Дейка третьим лучшим футболистом в АПЛ»
13:13 · Англия. Премьер-лига
Матип получил травму во время матча с «Арсеналом»
12:59 · Англия. Премьер-лига
Казанский назвал обладателя «Золотого мяча» в 2023 году
12:54 · Англия. Премьер-лига
Диаш ни разу не позволил обойти себя на дриблинге в этом сезоне АПЛ
12:41 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и Маунт пока не могут согласовать новый контракт, но обе стороны сохраняют оптимизм
12:39 · Англия. Премьер-лига
Сунесс: «Роналду может сесть в комнате с кем угодно и сказать: «Я лучший игрок всех времен» 1
12:35 · Англия. Премьер-лига
Иммобиле: «Поверьте, Милинкович-Савич на том же уровне, что и де Брёйне»
11:46 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин: «Считаю Поттера одним из трёх лучших тренеров АПЛ»
Все новости
Рекомендуем