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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лэмпард подтвердил переговоры «Эвертона» с Айуоби по новому контракту

13 Октября 2022 • 15:32 Комментировать
Тоттенхэм
...
Эвертон
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15.10 19:30

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард подтвердил, что руководство клуба ведёт переговоры с полузащитником Алексом Айуоби о продлении контракта. Напомним, соглашение англичанина с «ирисками» истекает летом 2024 года.

«Да, я знаю, что переговоры продвигаются. Руководство разговаривает с Алексом о новом контракте. Посмотрим, удастся ли продвинуться в этом вопросе в ближайшие дни», – заявил Лэмпард на пресс-конференции.

Айуоби в конце сентября был номинирован на звание игрока месяца в Английской премьер-лиге. Свой первый мяч в новом сезоне Алекс забил в последнем туре чемпионата Англии в ворота «Манчестер Юнайтед».

 

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Фрэнк Лэмпард Алекс Айуоби
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