Лэмпард подтвердил переговоры «Эвертона» с Айуоби по новому контракту

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард подтвердил, что руководство клуба ведёт переговоры с полузащитником Алексом Айуоби о продлении контракта. Напомним, соглашение англичанина с «ирисками» истекает летом 2024 года.

«Да, я знаю, что переговоры продвигаются. Руководство разговаривает с Алексом о новом контракте. Посмотрим, удастся ли продвинуться в этом вопросе в ближайшие дни», – заявил Лэмпард на пресс-конференции.

Айуоби в конце сентября был номинирован на звание игрока месяца в Английской премьер-лиге. Свой первый мяч в новом сезоне Алекс забил в последнем туре чемпионата Англии в ворота «Манчестер Юнайтед».