«Эвертон» отбивал атаки «Тоттенхэма» только на протяжении часа

Матч 10-го тура Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Эвертоном» прошёл в одни ворота. «Шпоры» на протяжении часа игры не могли вскрыть оборону противника. В первом тайме самые опасные моменты были у Гарри Кейна, который в одиночку вскрыл оборону и не смог пробить мимо голкипера. У соперника Амаду Онана после перехвата мяча пропахал полполя и запустил мяч над планкой. После перерыва Кейн бил с лета - сэйв голкипера. Однако Джордан Пикфорд не выручил после удара с 11-метровой отметки в исполнении форварда. В концовке в быстрой атаке Пьер-Эмиль Хёйбьерг поставил точку - 2:0.

«Шпоры» уже в одном очке от лидера, правда, провели на матч больше.