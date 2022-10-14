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«Тоттенхэм» близок к закрытию сделки по переименованию стадиона

14 Октября 2022 • 21:35 Комментировать
Тоттенхэм
...
Эвертон
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Через 21 ч. 27 мин.

Руководство «Тоттенхэма» приблизилось к закрытию сделки по переименованию нового стадиона «шпор».

По информации известного журналиста Джанлуки ди Марцио, контракт с корпорацией Google будет заключён уже в ближайшее время. Финансовые условия соглашения не разглашаются, но, сообщается, что объект получит название «Google Stadium».

Напомним, что новая арена «Тоттенхэма» была открыта в 2019 году на руинах старого стадиона «Уайт Харт Лэйн». Стоимость всего проекта составила один миллиард фунтов стерлингов, однако права на название долгое время никто не мог приобрести.
 

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ТОТТЕНХЭМ ЭВЕРТОН
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