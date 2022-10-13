Моура: «Тоттенхэм» — претендент на чемпионство АПЛ

Нападающий «Тоттенхэма» Лукас Моура оценил шансы лондонского клуба в борьбе за золотые медали АПЛ.

Моура сказал Mundo Deportivo, что «шпоры» являются претендентами на чемпионский титул в Английской премьер-лиге, хотя это очень сложное соревнование. Сейчас «Тоттенхэм» близок к «Арсеналу» в таблице, но команде необходимо двигаться от матча к матчу, добавил игрок.

В текущем сезоне 30-летний бразилец принял участие в трех матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился результативными действиями.

«Тоттенхэм» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 20 набранных баллов за десять матчей.