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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Моура: «Тоттенхэм» — претендент на чемпионство АПЛ

13 Октября 2022 • 20:17 Комментировать
Тоттенхэм
...
Эвертон
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15.10 19:30

Нападающий «Тоттенхэма» Лукас Моура оценил шансы лондонского клуба в борьбе за золотые медали АПЛ.

Моура сказал Mundo Deportivo, что «шпоры» являются претендентами на чемпионский титул в Английской премьер-лиге, хотя это очень сложное соревнование. Сейчас «Тоттенхэм» близок к «Арсеналу» в таблице, но команде необходимо двигаться от матча к матчу, добавил игрок.

В текущем сезоне 30-летний бразилец принял участие в трех матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился результативными действиями.

«Тоттенхэм» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 20 набранных баллов за десять матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Арсенал Лондон Лукас Моура
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