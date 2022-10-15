Кейн – о победе над «Эвертоном»: «Нам пришлось потерпеть»

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн прокомментировал победу своей команды над «Эвертоном».

Поединок десятого тура Английской премьер-лиги завершился тримфом «шпор» со счётом 2:0. Оба мяча были забиты во втором тайме.

«Сегодня нам пришлось потерпеть. Со временем соперники начали уставать, и у нас появлялось всё больше пространства впереди. Мы продолжали давить, сумев создать опасные моменты. Отличная победа, – рассказывает в интервью Sky Sports Кейн, открывший счёт в матче после точного удара с пенальти. – Пикфорд сделал несколько спасений, и я рад, что мне удалось реализовать 11-метровый. Здорово снова записать своё имя на табло», – сказал 29-летний нападающий «шпор».