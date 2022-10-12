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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Бавария» готова выложить за Кейна свыше 100 миллионов евро

12 Октября 2022 • 10:44 Комментировать (1)
Тоттенхэм
...
Эвертон
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15.10 19:30

Следующим летом мюнхенская «Бавария» всерьёз намерена приобрести у лондонского «Тоттенхэма» нападающего Гарри Кейна. По информации от журналиста Филиппа Кесслера, если немецкому клубу удастся согласовать с англичанином личные условия, руководство «Баварии» будет готово выложить за футболиста свыше 100 миллионов евро.

Напомним, Кейн пока так и не продлил контракт с «Тоттенхэмом», который истекает летом 2024 года. Если ситуация не изменится, к следующему межсезонью футболист будет доступен на трансферном рынке по скидке из-за истекающего соглашения.

Ранее «Бавария» так и не купила прямую замену нападающему Роберту Левандовски, который летом ушёл в «Барселону».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн
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Комментарии (1)
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ARTUR
12 Октября 2022 в 11:24
что то не припомню что бы Бавария , да и вообще немцы бросались такими бабками .
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