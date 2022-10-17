Сон установил рекорд для азиатских футболистов в рамках «Золотого мяча»

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хынмин установил рекорд по занятому месту в списке на «Золотой мяч» среди азиатских футболистов.

По информации портала Squawka, 11-я строчка корейского форварда «шпор» стала самой высокой за всю историю вручения главной индивидуальной награды для игрока с азиатского континента.

Напомним, что вручение «Золотого мяча» пройдёт в Париже через несколько часов. Начало церемонии запланировано на 21:30 по московскому времени. Фаворитом на получение награды считается нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема.

