Конте: «Кулушевски хочет стать топ-игроком»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте в очередной раз подтвердил намерение клуба выкупить полузащитника Деяна Кулушевски. Напомним, что опция выкупа в арендном соглашении «шпор» с туринским «Ювентусом» составляет 35 миллионов евро.

«У Кулушевски есть голод, он хочет стать топ-игроком. Для «Тоттенхэма» этот трансфер был бы очень умным. Перишич? Вы увидите настоящего Ивана совсем скоро. Дайте ему время на восстановление после травмы», – заявил Конте на пресс-конференции перед матчем группового этапа Лиги чемпионов с франкфуртским «Айнтрахтом».

В этом сезоне Кулушевски отметился голом и тремя ассистами в АПЛ.