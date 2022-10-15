«Тоттенхэм» выдал лучший старт в АПЛ за 59 лет

«Тоттенхэм» Антонио Конте крайне успешно начал нынешнюю кампанию в Английской премьер-лиге.

Одолев «Эвертон» (2:0), «шпоры» набрали 23 очка после десяти туров чемпионата – лучший результат клуба с сезона 1963/64, когда на той же дистанции лондонцам удалось набрать 24 балла, докладывает Opta. Коллектив Антонио Конте взял верх в семи встречах, дважды сыграл вничью и проиграл только в один раз – лидирующему в турнирной таблице «Арсеналу».

В настоящий момент «Тоттенхэм» занимает третью строчку в АПЛ, на одно очко отставая от «канониров» и уступая «Манчестер Сити» лишь по разнице голов. Оба конкурента «шпор», впрочем, имеют по одному матчу в запасе.