Амаду Онана: «Некогда страдать, скоро другой матч»

В одиннадцатом туре английского чемпионата Премьер-лиги «Тоттенхэм» сразился с «Эвертоном», забив «ирискам» два безответных мяча. Для «ирисок» это было четвертое поражение в нынешнем сезоне, и неудачу своей команды прокомментировал полузащитник команды Амаду Онана:

- У нас были два шанса, два больших шанса в первом тайме. Если бы забили, то была бы другая игра. «Шпоры» не позволяют создавать очень много шансов. Пенальти сломал нас. Но страдать некогда, впереди матч с «Ньюкаслом», и нам надо отыгрываться, - цитирует игрока телеканал Sky Sports.

Игра с «Ньюкаслом» состоится 19 октября.