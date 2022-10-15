Кейн сыграл свой 400-й матч в составе «Тоттенхэм»

В одиннадцатом туре английского чемпионата Премьер-лиги «Тоттенхэм» сразился с «Эвертоном», забив «ирискам» два безответных мяча. Один из них, как водится, записал на свой счет штатный бомбардир команды - Гарри Кейн. Именно он на исходе первого часа игрвого времени реализовал заработанный им же пенальти, выведя вперед свою команду.

Как выяснилось, это был юбилейный, 400-й матч Кейна в составе «Тоттенхэма» с учетом всех турниров, в которых принимала участие команда в последние десять лет. И отметил он его приличествующим образом.

В следующем, двенадцатом туре АПЛ «Тоттенхэм» сразится с «Манчестер Юнайтед».