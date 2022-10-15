Де Брёйне: «Меня не удивляют результаты Артеты во главе «Арсенала»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне оценил вклад главного тренера лондонского «Арсенала» Микеля Артеты в результаты своей команды. Напомним, «канониры» лидируют в турнирной таблице Английской премьер-лиги, опережая «горожан» на одно очко.

«Меня совсем не удивляют результаты Артеты во главе «Арсенала». В его игре я вижу много общего с тем стилем, которого придерживаемся мы. Артета – очень амбициозный тренер», – цитирует де Брёйне Arsenal Guns.

Напомним, что Артета возглавляет «Арсенал» с конца 2019 года. С тех пор испанский специалист выиграл для «канониров» кубок и суперкубок Англии.