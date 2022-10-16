«Ливерпуль» остановил «Манчестер Сити» и позволил «Арсеналу» оторваться от преследователей

«Ливерпуль» сумел на своем поле переиграть «Манчестер Сити» с минимальным счетом 1:0. Осечка подопечных Гвардиолы позволила «Арсеналу» оторваться от «горожан» на 4 очка.

В минувшем сезоне чемпионата Англии «Ливерпуль» уступил своему сегодняшнему сопернику всего на один балл в АПЛ. При этом, «красные» выиграли оба внутренних Кубка. Старт нового сезона внутреннего первенства прошел для мерсисайдцев неудачно. Команда за восемь туров смогла записать на свой счет 2 победы и 4 ничейных исхода, что привело команда на 11-е место. После ничейного исхода в «Брайтоном» (3:3) коллектив Юргена Клоппа уступил на выезде «Арсеналу» (2:3). А вот в Лиге чемпионов после поражения от «Наполи» ливерпульцы смогли выиграть три встречи кряду и фактически обеспечили себе выход в плей-офф турнира.

Что же касается «Манчестер Сити», то в минувшем сезоне коллектив Гвардиолы не смог побороться за победу в Лигу чемпионов. На старте группового этапа самого престижного клубного турнира Старого Света команда показала солидные результаты, сумев выиграть три встречи и однажды сыграть вничью. Такие результаты соответствуют 10 очкам и досрочной путевке в плей-офф турнира. В рамках последнего тура ЛЧ «Сити» расписал ничью с «Копенгагеном» - 0:0. Старт английского первенства прошел успешно для «Сити». Команда смогла за 9 матчей выиграть 7 поединков и дважды сыграла вничью.

Встреча на «Энфилде» началась под шикарную атмосферу, которую по традиции устроили фанаты мерсисайдцев. Тем не менее, в начале матча командам не удавалось по-настоящему опасно действовать у ворот друг друга, а первый опасный эпизод возник только в середине первого тайма. Ван Дейк в ходе атаки хозяев выполнил прекрасную диагональ на Милнера. Джеймсу удалось сбросить сферу на Гомеса, который в касание выполнил пас на Фабиньо. Следом Милнер встретился с мячом и вырезал подачу во вратарскую, где только благодаря расторопным действиям Эдерсона не смог отправить сферу в сетку Жота. С добивания пытался послать сферу Робертсон, но мяч от шотландца полетел значительно выше цели.

Спустя несколько минут могли открыть счет в матче уже игроки «Манчестер Сити». Холанн на входе в штрафную «Ливерпуля» выловил мяч, после чего попытался перебросит вышедшего из рамки Алиссона, но сумел среагировать в этой ситуации вратарь «Ливерпуля», который отвел угрозу от ворот, а ван Дейк сыграл на подстраховке. Под занавес тайма норвежский форвард «Сити» мог снова забивать. Реагируя на мяч, посланный Де Брёйне, Эрлинг сумел отклеиться от Гомеса, и головой, по сути, расстреливал ворота соперника, но выстрелил в Алиссона, вновь среагировавшего в рамке и оставившего свой коллектив в игре.

На второй тайм команды вышли без замен, что говорило о нежелании наставников нарушать тот баланс, что имел место быть на поле до перерыва. На 51-й минуте встречи «Ливерпуль» создал прекрасную возможность для взятия ворот. В две передачи выдвинулись из обороны хозяев. Быстрая контратака и хитрая передача от Фирмино вывела Салаха на рандеву с Эдерсоном. Момо отправлял мяч технично в ворота, но кончиками пальцев дотронулся до сферы голкипер «Сити», который не позволил мячу оказаться в рамке.

На 10-й минуте второго тайма «Сити» все же забил, а авторство на свой счет был готов принять Фил Фоден, однако после просмотра «ВАР» судьи определили, что в динамике эпизода Холанн сфолил в атаке Фабиньо, что не позволило защитнику успешно сыграть в обороне собственных ворот. Дело пахло жаренным, и казалось, что одной из команд все же удастся открыть счет на табло. Тут и Алиссон выручил свою команду после плотного удара Холанна, и Салах каким-то чудом не закрутил мяч в ворота соперника, войдя в штрафную оппонента под углом. Между делом Фабиньо успел получить карточку желтого цвета, отметившись фолом против Силвы.

А на 76-й минуте все же случилось то, чего ждал весь стадион. Алиссон вынес мяч от ворот в центр поля, где начал движение с мячом Салах. Проиграл забег египтянину Канселу, а Мохамед выскочил на свидание с голкипером «Манчестер Сити», которого на сей раз смог переиграть в створе – 1:0. После забитого «Ливерпулем» гола страсти буквально закипели на футбольном поле. В результате серии столкновений получили по карточке Аканджи и Алькантара, а Юрген Клопп за нелицеприятное поведение у кромки поля и критику судьи был вынужден отправить досматривать встречу с трибун, получив красную карточку от Энтони Тейлора. Арбитр добавил шесть минут, но за это время лишь желтой карточкой обзавелся Жота, а также два момента не реализовал Нуньес, оставив счет на табло неизменным. Встреча в Ливерпуле закончилась неожиданной победой местной команды с минимальным преимуществом.