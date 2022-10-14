Стоунс пропустит матч против «Ливерпуля»

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс пропустит ближайший матч Английской премьер-лиги против «Ливерпуля». Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

Причина отсутствия Стоунса заключается в травме. О сроках восстановления англичанина главный тренер «Манчестер Сити» не сообщил.

Напомним, что «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» встретятся в воскресенье на «Энфилде». «Горожане» располагаются на втором месте в чемпионате Англии, тогда как команда Юргена Клоппа находится на десятой строчке.

В этом сезоне Стоунс провёл 6 матчей в чемпионате Англии, где отметился двумя результативными передачами.