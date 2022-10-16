Гвардиола: «Ливерпуль» остаётся претендентом на чемпионство»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не спешит списывать со счетов «Ливерпуль».

Перед очным противостоянием, которое состоится в воскресенье на «Энфилде», команды разделяет 13 очков. Несмотря на колоссальное преимущество, рулевой «горожан» считает «Ливерпуль» претендентом на титул: «Я всегда рассматриваю «Ливерпуль» в числе претендентов. Возможно, если бы до конца сезона оставалось два месяца, я бы изменил своё мнение, но впереди ещё много игр, столько всего может произойти. Никто не становится чемпионом и не выбывает из гонки в октябре», – цитирует журналист Майк Минай испанского тренера.