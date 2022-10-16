​«Ливерпуль» назвал состав на битву с «Манчестер Сити»

В центральном матче одиннадцатого тура Английской премьер-лиги «Ливерпуль» будет принимать «Манчестер Сити». Наставник мерсисайдской команды Юрген Клопп решил выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Алиссон, Милнер, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Тьяго, Эллиотт, Жота, Салах, Фирмино.

В условиях кадровых проблем Юргену Клоппу, как видим, приходится использовать Джеймса Милнера в обороне, как было несколько лет назад.

Стартовый свисток на «Энфилде» футболисты «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» услышат в 18:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции.