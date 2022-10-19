Клопп прокомментировал своё удаление в матче с «Манчестер Сити»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал свою красную карточку в поединке 11-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити». Матч завершился победой мерсисайдцев со счетом 1:0. Единственный гол забил египтянин Мохамед Салах.

«Это для меня первое удаление в АПЛ. Это полностью моя вина. Моему поступку нет оправдания, судья правильно поступил, наказав меня таким образом. Отправить меня подальше было верным решением», - передает слова немецкого специалиста Liverpool Echo.

После 11 туров подопечные Клоппа занимают восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий матч мерсисайдцы проведут против лондонского «Вест Хэма».