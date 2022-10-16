​Фанаты «Ливерпуля» бросали монеты в Гвардиолу

В воскресенье вечером в чемпионате Англии отношения выясняют «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Гостевая команда пожаловалась на то, что в их тренера Хосепа Гвардиолу бросали монеты местные болельщики. Случилось это после незасчитанного гола «горожан». Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Джек Гоган.

Следить за заключительным отрезком матча Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» можно на портале LiveResult, где проходит текстовая трансляция. За пятнадцать минут до конца игры команда Юргена Клоппа вышла вперёд за счёт результативного удара Мохамеда Салаха.