Гвардиола: «Ливерпуль» — это всегда большой вызов для «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался в преддверии матча 11-го тура АПЛ с «Ливерпулем».

Гвардиола сказал Sky Sports, что «Ливерпуль» всегда являлся большим вызовом для «Сити», так будет и в предстоящей встрече. Тренер заявил, что его команда всегда хорошо играет стадионе «Ливерпуля», даже в тех случаях, когда результат был неудовлетворительный.

Не стоит обращать внимание на то, в каком положении сейчас находятся «мерсисайдцы», потому что в последние годы «Сити» ведет борьбу за титулы именно с «Ливерпулем», подытожил наставник.

«Ливерпуль» примет «Манчестер Сити» на своем поле 16 октября, начало игры запланировано на 18:30 по московскому времени.