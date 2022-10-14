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Гвардиола: «Ливерпуль» — это всегда большой вызов для «Манчестер Сити»

14 Октября 2022 • 16:43 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
1 3.95 X 4.15 2 1.80
16.10 18:30

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался в преддверии матча 11-го тура АПЛ с «Ливерпулем».

Гвардиола сказал Sky Sports, что «Ливерпуль» всегда являлся большим вызовом для «Сити», так будет и в предстоящей встрече. Тренер заявил, что его команда всегда хорошо играет стадионе «Ливерпуля», даже в тех случаях, когда результат был неудовлетворительный.  

Не стоит обращать внимание на то, в каком положении сейчас находятся «мерсисайдцы», потому что в последние годы «Сити» ведет борьбу за титулы именно с «Ливерпулем», подытожил наставник.

«Ливерпуль» примет «Манчестер Сити» на своем поле 16 октября, начало игры запланировано на 18:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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