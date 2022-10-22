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Защитник «Манчестер Сити» поделился восторгом от атмосферы на «Энфилде»

22 Октября 2022 • 01:28 Комментировать
Ливерпуль
1:0
Манчестер Сити
окончен

Центральный защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи вспомнил, как его впечатлил шум трибун «Энфилда» на прошлой неделе.

«Горожане» уступили на поле «Ливерпуля» с минимальным счётом, и швейцарец отметил вклад болельщиков «красных».

«Мне понравилось играть здесь. Перед началом матча Марез сказал мне дождаться стартового свистка, и я понял, о чём он – атмосфера стала особенной, когда игра началась. Шум был невероятно громким, когда они забили.

Думаю, сравнивать с «Боруссией» неуместно – стадион в Дортмунде вмещает больше зрителей. Но атмосфера на «Энфилде» произвела на меня сильное впечатление», – отметил Аканджи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Мануэль Аканджи
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