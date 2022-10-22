Защитник «Манчестер Сити» поделился восторгом от атмосферы на «Энфилде»

Центральный защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи вспомнил, как его впечатлил шум трибун «Энфилда» на прошлой неделе.

«Горожане» уступили на поле «Ливерпуля» с минимальным счётом, и швейцарец отметил вклад болельщиков «красных».

«Мне понравилось играть здесь. Перед началом матча Марез сказал мне дождаться стартового свистка, и я понял, о чём он – атмосфера стала особенной, когда игра началась. Шум был невероятно громким, когда они забили.

Думаю, сравнивать с «Боруссией» неуместно – стадион в Дортмунде вмещает больше зрителей. Но атмосфера на «Энфилде» произвела на меня сильное впечатление», – отметил Аканджи.