Гвардиола поделился мыслями о поражении в матче с «Ливерпулем»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Ливерпуля» в матче Премьер-лиги.

Гол Мохамеда Салаха, забитый на 76-й минуте встречи, принёс команде Юргена Клоппа минимальную победу в принципиальной битве.

«Мы провели хорошую игру, но соперник наказал нас за ошибку. Нам нельзя было пропускать этот гол. Это «Энфилд» – каждый раз, играя здесь, ты понимаешь, куда попал. К сожалению, это так. Болельщики бросали в меня монеты и разные предметы, но я не пострадал. Возможно, в следующий раз они будут точнее», – отметил Гвардиола в послематчевом интервью.

После сегодняшней неудачи отставание «горожан» от лидирующего в таблице «Арсенала» увеличилось до четырёх очков. «Ливерпуль» с 13 баллами располагается на восьмой позиции.