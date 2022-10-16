Ван Дейк продлил длительную беспроигрышную серию на «Энфилде»

«Ливерпуль» вновь не проиграл с Виргилом ван Дейком на поле в матче чемпионата.

Центральный защитник помог «красным» одержать «сухую» победу над «Манчестер Сити» – 1:0. Таким образом, как информирует Squawka, 31-летний голландец не проигрывает в Английской премьер-лиге уже в 69 матчах подряд.

На счету Виргила ван Дейка 14 сыгранных встреч и один забитый мяч в нынешнем сезоне во всех турнирах.

Сегодняшняя победа стала для «Ливерпуля» лишь третьей в чемпионате Англии с начала кампании. Коллектив Юргена Клоппа занимает восьмую строчку в турнирной таблице в 13 очками после девяти поединков.