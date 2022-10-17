Аке — об отменённом голе в матче с «Ливерпулем»: «Всю игру судья давал бороться и не свистел мелкие фолы, но когда мы забили, он увидел нарушение»

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке прокомментировал отменённый гол Фила Фодена в матче 11-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:1).

Голландский игрок выразил разочарование этим решением главного арбитра встречи Энтони Тейлора, назвав его непоследовательным.

«Сурово. Всю игру судья давал бороться и не свистел мелкие фолы. Но ровно в тот момент, когда мы забили, он увидел мелкий фол», — заявил Аке после игры.

После этого поражения отрыв лидирующего в турнирной таблице чемпионата Англии «Арсенала» от «Манчестер Сити» увеличился до четырёх очков. «Горожане» по-прежнему вторые, однако теперь с ними сравнялся «Тоттенхэм», а «Челси» отстаёт от команды Хосепа Гвардиолы всего на четыре балла. При этом «синие» имеют одну игру в запасе.