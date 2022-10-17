Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Аке — об отменённом голе в матче с «Ливерпулем»: «Всю игру судья давал бороться и не свистел мелкие фолы, но когда мы забили, он увидел нарушение»

17 Октября 2022 • 16:01 Комментировать
Ливерпуль
1:0
Манчестер Сити
окончен

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке прокомментировал отменённый гол Фила Фодена в матче 11-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:1).

Голландский игрок выразил разочарование этим решением главного арбитра встречи Энтони Тейлора, назвав его непоследовательным.

«Сурово. Всю игру судья давал бороться и не свистел мелкие фолы. Но ровно в тот момент, когда мы забили, он увидел мелкий фол», — заявил Аке после игры.

После этого поражения отрыв лидирующего в турнирной таблице чемпионата Англии «Арсенала» от «Манчестер Сити» увеличился до четырёх очков. «Горожане» по-прежнему вторые, однако теперь с ними сравнялся «Тоттенхэм», а «Челси» отстаёт от команды Хосепа Гвардиолы всего на четыре балла. При этом «синие» имеют одну игру в запасе. 
Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Натан Аке Энтони Тейлор Фил Фоден
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Октября
16:01 · Англия. Премьер-лига
Аке — об отменённом голе в матче с «Ливерпулем»: «Всю игру судья давал бороться и не свистел мелкие фолы, но когда мы забили, он увидел нарушение»
15:54 · Англия. Премьер-лига
Шоу: «При тен Хаге есть одно правило: если ты играешь плохо, то не выйдешь в основе в следующем матче»
15:31 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» настаивает на том, что не отпустит Фелиша дешевле 350 миллионов евро
15:17 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» не планирует подписывать де Йонга
15:13 · Англия. Премьер-лига
Бёли летом заблокировал уход Кепы из «Челси»
15:00 · Англия. Премьер-лига
​Автобус «Манчестер Сити» атаковали фанаты «Ливерпуля»
14:56 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа хочет остаться в «МЮ»
14:46 · Англия. Премьер-лига
​Милнер: «Холанн обманул меня»
14:38 · Англия. Премьер-лига
​Бернарду Силва отметился грязным поступком против Салаха – ВАР упустил момент 2
14:23 · Россия. Премьер-лига
В Англии считают, что переход Захаряна в «Челси» маловероятен
14:11 · Англия. Премьер-лига
Саа рассказал о главной проблеме Санчо в «Манчестер Юнайтед»
13:55 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Нам не хватает Эриксена, когда его нет на поле»
13:47 · Англия. Премьер-лига
Поттер хочет воссоединиться с Троссаром в «Челси»
12:45 · Англия. Премьер-лига
Далот хочет остаться в «МЮ», несмотря на интерес «Барселоны»
12:43 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» принял решение по будущему Фирмино
Все новости
Рекомендуем