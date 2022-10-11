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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп резко отреагировал на критику Хаманна

11 Октября 2022 • 23:19 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
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16.10 18:30

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп резко прокомментировал слова бывшего футболиста «мерсисайдцев» Дитмара Хаманна.

Напомним, что экс-игрок немецкой национальной команды раскритиковал низкое место «красных» в таблице Английской премьер-лиги, а также выразил мнение, что эра Клоппа в английском топ-клубе подходит к концу.

«Кто это сказал? Хаманн? О, прекрасно, потрясающий источник! Всеми уважаемый! То, что он бывший футболист «Ливерпуля», не дает ему права говорить все, что захочется, особенно если он не разбирается в теме», – приводит слова одного из лучших тренеров современности издание Goal. Клопп также отметил, что Хаманн не заслужил цитируемости журналистов в подобных вопросах.

«Ливерпуль» после восьми игр находится лишь на десятой строчке в таблице Английской премьер-лиги. В следующем туре «мерсисайдцам» предстоит домашняя встреча против «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Дитмар Хаманн
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ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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