Бернарду Силва рассказал, сможет ли Холанн достичь уровня Роналду

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва сравнил Эрлинга Холанна и Криштиану Роналду.

Хавбек отлично знаком со способностями обоих звёздных нападающих, поскольку Холанн – его одноклубник, а Роналду – товарищ по сборной Португалии.

«Я считаю Холанна единственным игроком, близкого к Роналду по чутью в чужой штрафной площади, – цитирует Силву Sun. – Он всегда знает, где окажется мяч, при этом невероятно силён и быстр.

Сможет ли он достичь уровня Роналду? Я надеюсь на это, ведь мы вместе играем в «Манчестер Сити». Но стандарты Криштиану слишком высоки – он по пять раз выигрывал Лигу чемпионов и «Золотой мяч». Эрлинг ещё очень молод, у него многое впереди. Никогда не знаешь, что произойдёт в будущем, но у него уже есть необходимый менталитет», – заявил Бернарду.