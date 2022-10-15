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Бернарду Силва рассказал, сможет ли Холанн достичь уровня Роналду

15 Октября 2022 • 22:37 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Ньюкасл
1 2.00 X 3.70 2 3.70
Через 16 ч. 6 мин.

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва сравнил Эрлинга Холанна и Криштиану Роналду.

Хавбек отлично знаком со способностями обоих звёздных нападающих, поскольку Холанн – его одноклубник, а Роналду – товарищ по сборной Португалии.

«Я считаю Холанна единственным игроком, близкого к Роналду по чутью в чужой штрафной площади, – цитирует Силву Sun. – Он всегда знает, где окажется мяч, при этом невероятно силён и быстр.

Сможет ли он достичь уровня Роналду? Я надеюсь на это, ведь мы вместе играем в «Манчестер Сити». Но стандарты Криштиану слишком высоки – он по пять раз выигрывал Лигу чемпионов и «Золотой мяч». Эрлинг ещё очень молод, у него многое впереди. Никогда не знаешь, что произойдёт в будущем, но у него уже есть необходимый менталитет», – заявил Бернарду.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Бернарду Силва Эрлинг Холанн
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД НЬЮКАСЛ
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Комментарии (1)
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ivan_petrenko95
15 Октября 2022 в 22:50
необходимый менталитет должен быть также у клуба. при всем уважении к гвардиоле, если он за столько лет с шикарными сити и баварией не смог взять ЛЧ, не думаю что он в ближайшие годы ее возьмет. Холанну самое место в Реале через годдва после ухода Карима. Там придут и ЛЧ и ЗМ.
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