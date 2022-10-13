​Ширер: «Кейн в «Манчестер Сити» забивал бы не меньше Холанна»

Известный в прошлом английский футболист Алан Ширер высказался о голевых подвигах Эрлинга Холанна. В 13 матчах за «Манчестер Сити» после трансфера из дортмундской «Боруссии» норвежский форвард записал на свой счёт 20 результативных ударов.

«У Эрлинга Холанна невероятный старт в «Манчестер Сити», и он обладает потрясающим талантом. Но в «Манчестер Сити» любой качественный нападающий забивал бы много голов. Думаю, Кейн забивал бы там не меньше», - высказался Ширер в социальных сетях.

В ближайшее воскресенье, 16 октября, «Манчестер Сити» ждёт битва против «Ливерпуля» в Премьер-лиге.