Фигу рассказал, как едва не перешёл в «Ливерпуль»

Знаменитый португальский атакующий полузащитник Луиш Фигу был главной звездой европейского футбола во второй половине 90-х годов прошлого столетия, однако он так и не поиграл в английской Премьер-лиге. Такой шанс у него, однако, был - как поведал Фигу, у него были переговоры с «Ливерпулем», но в итоге там не срослось.

- Я хотел уйти в «Ливерпуль». Но однажды они попросили меня подождать неделю. Я подождал, и оказалось, что они подписали другого игрока. Я был очень зол тогда и ушел в «Интер». Их отношение ко мне было совсем другим, много более уважительным, - цитирует Фигу издание The Guardian.