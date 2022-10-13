Оуэн вступился за Нуньеса

Бывший нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн вступился за Дравина Нуньеса, который подвергся критике на старте сезона. Напомним, на счету уругвайца два гола, один ассист, а также красная карточка в Премьер-лиге.

«Некоторые люди говорят, что они не уверены в новом трансфере «Ливерпуля». Я не думаю, что Дарвин к сегодняшнему дню допустил какую-то серьёзную ошибку. Он забил в ворота «Арсенала», хорошо играл против «Глазго Рейнджерс» и создавал моменты», – цитирует Оуэна BT Sport.

Напомним, Нуньес обошёлся «Ливерпулю» в сумму, которая с учётом бонусов может дойти до 80 миллионов евро. Уругваец пришёл на замену Садио Мане, который отправился в «Баварию».