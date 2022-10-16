Клопп – о Гвардиоле: «Я бы предпочёл, чтобы он отдыхал, а не работал в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о наставнике «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.

Знаменитая тренерская дуэль состоится 16 октября, когда «красные» примут «горожан» на своём поле в матче Премьер-лиги.

«Гвардиола – лучший тренер в мировом футболе, он доказывает это каждый день, – похвалил своего оппонента немецкий специалист. – Я бы предпочёл, чтобы в последние четыре года он находился в творческом отпуске, а не возглавлял «Манчестер Сити», – в шутку добавил Клопп.

Команда Гвардиолы располагается на второй строчке в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 23 очка после девяти матчей. «Ливерпуль» набрал всего 10 баллов, проведя восемь встреч.