Аке прокомментировал сорвавшийся летний переход в «Челси»

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке высказался насчёт своего сорвавшегося перехода в лондонский «Челси». Напомним, летом «пенсионеры» хотели вернуть своего воспитанника, но требуемая сумма трансфера в конечном итоге заставила их переключиться на других кандидатов.

«Я очень счастлив в «Манчестер Сити» и очень счастлив, что летом остался в этой команде. Меня никогда не отпугивала конкуренция за место в основном составе», цитирует Аке итальянский журналист Фабрицио Романо.

Аке является воспитанником «Челси» и даже успел выиграть в составе клуба АПЛ в сезоне-2016/17 под руководством Антонио Конте.