Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» звезду «Баварии»

Главный тренер «Манчестер Сити» является большим поклонником таланта атакующего полузащитника «Баварии» Джамала Мусиалы.

Ранее сообщалось, что в подписании 19-летнего немецкого футболиста английского происхождения заинтересован «Ливерпуль». По информации Sport Bild, ещё одним претендентом на Мусиалу является «Манчестер Сити», чей наставник Хосеп Гвардиола очень высоко оценивает способности вундеркинда.

Джамал Мусиала стал автором семи забитых мячей и восьми результативных передач, отыграв за «Баварию» 13 матчей в нынешнем сезоне. Контракт игрока рассчитан до 2026 года, а трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 80 млн евро.