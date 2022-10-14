Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Саттон: «Если «Ливерпуль» проиграет «Манчестер Сити», чемпионская гонка для него будет закончена»

14 Октября 2022 • 12:55 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
1 3.95 X 4.15 2 1.80
16.10 18:30

Бывший футболист «Челси» Крис Саттон поделился ожиданиями от центрального матча 10 тура Английской премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» примет у себя дома «Манчестер Сити». Напомним, что в прошлом сезоне «горожане» выиграли чемпионский титул с отрывом в одно очко от мерсисайдцев.

«Сложно сказать, что «Ливерпуль» сейчас участвует в чемпионской гонке, но если команда проиграет «Манчестер Сити», то для неё всё будет кончено. Холанн отдыхал в середине недели, поэтому будет полностью готов к матчу», – цитирует Саттона Anfield Watch.

«Ливерпуль» в данный момент находится на десятом месте в чемпионате Англии с двумя победами в девяти матчах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Крис Саттон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР СИТИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
14.10.22 в 22:00
Брентфорд Брентфорд
Брайтон Брайтон
3.05 3.30 2.45
Видео
15.10.22 в 14:30
Лестер Лестер
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
2.17 3.50 3.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Октября
14:09 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» не будет участвовать в гонке за Беллингемом
13:42 · Англия. Премьер-лига
Хау: «Мы все хотим, чтобы Гимараэс был счастлив в «Ньюкасле»
13:12 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Нужно сделать так, чтобы Холанн поменьше касался мяча»
12:55 · Англия. Премьер-лига
Саттон: «Если «Ливерпуль» проиграет «Манчестер Сити», чемпионская гонка для него будет закончена»
12:24 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» в ближайшее время предложит Гимараэсу новый контракт с повышенной зарплатой
12:03 · Англия. Премьер-лига
Мерсон: «Поттер тихо сделал свою работу и добился хороших результатов»
11:58 · Англия. Премьер-лига
Нуну Эшпириту Санту близок к возвращению в «Вулверхэмптон»
11:48 · Англия. Премьер-лига
Спортивный директор «Ньюкасла» Эшуорт: «У нас нет права в течение одного-двух трансферных окон говорить, что мы должны конкурировать с лучшими»
10:23 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа отметил великолепную игру вратаря «Омонии» в матче с «Манчестер Юнайтед»
10:16 · Англия. Премьер-лига
«Челси» в следующем сезоне хочет видеть связку полузащитников Райс-Беллингем 1
09:58 · Англия. Премьер-лига
Мерсон: «Ливерпуль» слишком много пропускает, не вижу его победы над «Манчестер Сити»
09:31 · Англия. Премьер-лига
«Челси» включился в борьбу за Лаймера
08:15 · Англия. Премьер-лига
Голландский форвард обогнал Холанна по голевым действиям
07:19 · Англия. Премьер-лига
Скоулз отреагировал на рекорд Роналду 3
03:53 · Англия. Премьер-лига
Во время чемпионата мира «Милан» сыграет товарищеский матч с «Ливерпулем»
Все новости
Рекомендуем