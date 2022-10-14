Саттон: «Если «Ливерпуль» проиграет «Манчестер Сити», чемпионская гонка для него будет закончена»

Бывший футболист «Челси» Крис Саттон поделился ожиданиями от центрального матча 10 тура Английской премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» примет у себя дома «Манчестер Сити». Напомним, что в прошлом сезоне «горожане» выиграли чемпионский титул с отрывом в одно очко от мерсисайдцев.

«Сложно сказать, что «Ливерпуль» сейчас участвует в чемпионской гонке, но если команда проиграет «Манчестер Сити», то для неё всё будет кончено. Холанн отдыхал в середине недели, поэтому будет полностью готов к матчу», – цитирует Саттона Anfield Watch.

«Ливерпуль» в данный момент находится на десятом месте в чемпионате Англии с двумя победами в девяти матчах.