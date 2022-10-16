​Ван Дейк: «Мы выиграли, и это самое главное»

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк дал комментарий после победы над «Манчестер Сити» (1:0).

«В первом тайме мы играли достаточно хорошо и мало что позволяли сопернику. Во втором тайме нам пришлось больше обороняться, но мы выиграли, и это самое главное.

Сегодня обе команды много бегали, было много борьбы. Было важно не проигрывать в борьбе, потому что этот соперник способен наказать вас за это.

Фанаты сыграли большую роль. Такая атмосфера на «Энфилде» нам нужна, особенно после тяжёлого старта сезона», - сказал ван Дейк в эфире Sky Sports.

Отметим, что «Ливерпуль» нанёс «Манчестер Сити» первое поражение в этом сезоне.