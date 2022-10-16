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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Ван Дейк: «Мы выиграли, и это самое главное»

16 Октября 2022 • 20:57 Комментировать
Ливерпуль
1:0
Манчестер Сити
окончен

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк дал комментарий после победы над «Манчестер Сити» (1:0).

«В первом тайме мы играли достаточно хорошо и мало что позволяли сопернику. Во втором тайме нам пришлось больше обороняться, но мы выиграли, и это самое главное.

Сегодня обе команды много бегали, было много борьбы. Было важно не проигрывать в борьбе, потому что этот соперник способен наказать вас за это.

Фанаты сыграли большую роль. Такая атмосфера на «Энфилде» нам нужна, особенно после тяжёлого старта сезона», - сказал ван Дейк в эфире Sky Sports.  

Отметим, что «Ливерпуль» нанёс «Манчестер Сити» первое поражение в этом сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Виргил Ван Дейк
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