Иммобиле: «Поверьте, Милинкович-Савич на том же уровне, что и де Брёйне»

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле поделился впечатлениями от игры полузащитника «бьянкочелести» Сергея Милинковича-Савича, который вчера оформил два ассиста в матче Серии А против «Фиорентины».

«Поверьте мне, Милинкович-Савич – настоящий волшебник. Он на том же уровне, что и де Брёйне», – сказал нападающий сборной Италии после выездной победы 4:0 над «Фиорентиной».

Милинкович-Савич в новом сезоне отметился уже тремя голами и семью результативными передачами в чемпионате Италии. Следующим летом у футболиста заканчивается контракт с «Лацио». Скорее всего, он уйдёт на правах свободного агента.