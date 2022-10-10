Полузащитник «Ньюкасла» и сборной Бразилии Бруно Гимараэс попал в сферу интересов «Манчестер Сити».

Летом 24-летний хавбек был связан с возможным переходом в мадридский «Реал» в качестве замены Каземиро, но сделка так и не состоялась. Согласно сведениям Daily Express, на Гимараэса появился новый претендент из числа грандов европейского футбола – «Манчестер Сити». В настоящий момент «горожане» активно изучают возможность приобретения бразильца.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость Бруно Гимараэса в 50 млн евро. В январе «Ньюкасл» купил полузащитника у «Лиона», заплатив порядка 42 млн евро.