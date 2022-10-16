Голкипер «Ливерпуля» Алиссон ассистирует в этом году чаще, чем Грилиш

В центральном матче одиннадцатого тура чемпионата английской Премьер-Лиги между собой сражаются «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Счет в этой игре удалось открыть египетскому нападающему Мохамеду Салаху, который отличился с передачи, полученной напрямую от Алиссона Бекера - голкипера «Ливерпуля».

Для него это был уже второй голевой пас в текущем сезоне, и это больше, чем, к примеру, у Джека Грилиша, у которого при всем обилии голов «Манчестер Сити» лишь одна голевая передача.

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