Павлюченко назвал победителя суперматча «Ливерпуль» - «Манчестер Сити»

Бывший форвард лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко поделился прогнозом на поединок между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» в очередном туре Английской премьер-лиги.

«Остановить мощный ход «горожан» не под силу никому. «Ливерпуль» играет в родных стенах, но я считаю, что это не сильно поможет «красным». Гости смогут добыть три балла», - передает слова Павлюченко Vseprosport.ru.

Матч «Ливерпуль» - «Манчестер Сити» состоится сегодня, 16 октября, на «Энфилде». Перед этой встречей подопечные Юргена Клоппа с десятью баллами занимают 11-е место в турнирной таблице, а команда Хосепа Гвардиолы (23) идет на второй строчке, уступая лидирующему «Арсеналу» одно очко.