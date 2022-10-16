«Ливерпуль» завершил невероятную голевую серию Холанна

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн впервые за долгое время провёл матч без забитых голов.

Норвежский футболист неизменно отмечался хотя бы одним забитым мячом в последних десяти матчах, когда появлялся на поле в составе «горожан». В сегодняшней встрече Премьер-лиги против «Ливерпуля» 22-летний форвард отыграл все 90 минут и шесть раз пробил по воротам, но так и не сумел поразить цель. «Красные» взяли верх со счётом 1:0.

Ранее с момента переезда в Англию Эрлинг Холанн не забивал только двум командам – «Борнмуту» и всё тому же «Ливерпулю» в поединке Суперкубка Англии, который состоялся в июле.