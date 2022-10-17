«Манчестер Сити» признан лучшим клубом 2022 года

«Манчестер Сити» получил награду лучшему клубу по итогам 2022 года по версии издания France Football.

Напомним, что в прошлом сезоне подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли только Английскую премьер-лигу, защитив титул. Что интересно, мадридский «Реал», взявший и испанский чемпионат, и Лигу чемпионов в данной номинации занял лишь третье место.

Церемония вручения наград от France Football подходит к концу. Призы получили Гави (лучший молодой игрок), Алексия Путельяс (лучшая футболистка), Садио Мане (приз за вклад в развитие общества), Роберт Левандовски (лучший нападающий) и Тибо Куртуа (лучший вратарь).

