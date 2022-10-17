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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» признан лучшим клубом 2022 года

17 Октября 2022 • 22:54 Комментировать (5)
Ливерпуль
1:0
Манчестер Сити
окончен

«Манчестер Сити» получил награду лучшему клубу по итогам 2022 года по версии издания France Football.

Напомним, что в прошлом сезоне подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли только Английскую премьер-лигу, защитив титул. Что интересно, мадридский «Реал», взявший и испанский чемпионат, и Лигу чемпионов в данной номинации занял лишь третье место.

Церемония вручения наград от France Football подходит к концу. Призы получили Гави (лучший молодой игрок), Алексия Путельяс (лучшая футболистка), Садио Мане (приз за вклад в развитие общества), Роберт Левандовски (лучший нападающий) и Тибо Куртуа (лучший вратарь).
 

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Манчестер Сити
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
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smennii
17 Октября 2022 в 23:05
Странное награждение лучшему клубу. Шейхи "занесли" куда надо видимо...
Alex1972
17 Октября 2022 в 23:04
По игре - да...
CELTIC FROST
17 Октября 2022 в 23:03
интересное кино. а почему?)
Vaisili0k
17 Октября 2022 в 23:25
Там считается по количеству футболистов, попавшим то ли в топ-30, то ли в топ-50 списка. Тоже удивился, но по таким критериям Ливерпуль и Сити действительно Реал обогнали
NOBODY
17 Октября 2022 в 23:00
какой бред.....
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