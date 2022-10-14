Клопп: «Нужно сделать так, чтобы Холанн поменьше касался мяча»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о том, как его команда собирается нейтрализовать нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна, который лидирует в бомбардирской гонке Английской премьер-лиги с 15 забитыми мячами в 9 матчах.

«Когда ты играешь против лучшего нападающего планеты, нужно сделать так, чтобы он поменьше касался мяча. Тем не менее, у «Манчестер Сити» хватает других игроков мирового уровня. Это проблема, против которой мы постараемся найти решение», – заявил Клопп на пресс-конференции.

Матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» состоится в это воскресенье на «Энфилде».