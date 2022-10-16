Фабиньо: «Рад, что осчастливили фанатов»

В центральном матче одиннадцатого тура чемпионата английской Премьер-Лиги между собой сражаются «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Счет в этой игре удалось открыть египетскому нападающему Мохамеду Салаху. Своим мнением об игре поделился защитник «Ливерпуля» Фабиньо, который рад тому, что удалось осчастливить фанатов команды в не самый простой момент.

- Было важно победить и тут после хорошего матча с «Рейнджерс». Рад, что мы осчастливили фанов. Мы знали, что нам нужно делать против такой команды, как «Манчестер Сити», и мы великолепно сыграли без мяча, - цитирует слова Фабиньо BBC Sport.