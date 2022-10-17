​Бернарду Силва отметился грязным поступком против Салаха – ВАР упустил момент

В воскресенье вечером «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» (1:0) в главном матче одиннадцатого тура Премьер-лиги. В социальных сетях футбольные фанаты обсуждают один из моментов, который не попал в трансляцию. На записи видно, как Бернарду Силва после борьбы с Мохамедом Салахом специально ударил соперника пяткой и локтем. При этом мяч уже был далеко от этого участка поля.

ВАР упустил этот момент - Бернарду Силва в прошедшем матче не получил даже жёлтой карточки. В этом же эпизоде португалец мог заработать и удаление.

Стоит отметить, что правила Футбольной ассоциации позволяют дисквалифицировать игроков постфактум, если какой-то момент остался вне поля зрения арбитра и ВАР.