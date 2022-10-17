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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Бернарду Силва отметился грязным поступком против Салаха – ВАР упустил момент

17 Октября 2022 • 14:38 Комментировать (1)
Ливерпуль
1:0
Манчестер Сити
окончен

В воскресенье вечером «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» (1:0) в главном матче одиннадцатого тура Премьер-лиги. В социальных сетях футбольные фанаты обсуждают один из моментов, который не попал в трансляцию. На записи видно, как Бернарду Силва после борьбы с Мохамедом Салахом специально ударил соперника пяткой и локтем. При этом мяч уже был далеко от этого участка поля.

ВАР упустил этот момент - Бернарду Силва в прошедшем матче не получил даже жёлтой карточки. В этом же эпизоде португалец мог заработать и удаление.

Стоит отметить, что правила Футбольной ассоциации позволяют дисквалифицировать игроков постфактум, если какой-то момент остался вне поля зрения арбитра и ВАР.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Мохамед Салах Бернарду Силва
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Комментарии (1)
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LMI
17 Октября 2022 в 14:56
От. Не в первый раз и не только против Салаха. Товарищ вообще достаточно грязноватый провокатор
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