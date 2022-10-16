Клопп увеличил отрыв от Гвардиолы по победам в личных противостояниях

Очередная тренерская дуэль Юргена Клоппа и Хосепа Гвардиолы завершилась победой немецкого специалиста.

«Ливерпуль» одолел «Манчестер Сити» на «Энфилде» благодаря голу, забитому Мохамедом Салахом на 76-й минуте. Сегодняшняя победа стала для Клоппа 12-й в личных встречах с командами Гвардиолы, в то время как испанец брал верх в девяти случаях. Нынешний рулевой «Ливерпуля» остаётся единственным тренером, имеющим положительную разницу побед и поражений против Гвардиолы среди всех, кто провёл с ним десять или более встреч.

«Манчестер Сити» занимает вторую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, на десять очков опережая «Ливерпуль», идущий восьмым.